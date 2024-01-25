ABD Irak’tan çekilecek mi? Pentagon’dan ilk açıklama geldi: Görüşmeler başlıyor

KOALİSYON MİSYONU

Austin, askeri ve savunma profesyonellerinden oluşan uzman çalışma gruplarının DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için DEAŞ karşıtı koalisyonun misyonunun en etkili şekilde değişimi konusunda HMC'ye tavsiyelerde bulunacağını açıkladı.

ABD ve Irak'ın, Irak hükümetinin daveti üzerine 10 yıldır güvenlik konularında derin ve verimli bir ortaklığa sahip olduğunu savunan Austin, "HMC sürecinin başlangıcı, Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında gelişen ABD-Irak ikili ilişkisini yansıtıyor ve Irak ve bölgede istikrarı geliştirmek için güvenlik işbirliğimizi derinleştirme taahhüdümüzün altını çiziyor." ifadelerini kullandı.