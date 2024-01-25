ABD Irak'tan çekilecek mi? Pentagon'dan ilk açıklama geldi: Görüşmeler başlıyor
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ile Irak hükümeti arasında oluşturulan Irak'taki ABD askeri varlığının geleceğinin tartışılacağı ABD-Irak Yüksek Askeri Komisyonu'nun (HMC) çalışma grubu toplantılarına ileriki günlerde başlayacağını duyurdu. Peki ABD Irak'tan çekilecek mi? İşte detaylar...
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı yazılı açıklamada, HMC'nin, 7-8 Ağustos 2023'te Washington'da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtti.
KALICI GÜVENLİK ORTAKLIĞA GEÇİŞ
HMC'nin, Irak ve Suriye'de DEAŞ'ı yenme misyonunun başarılarına dayanarak ABD ile Irak arasında kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişi sağlayacağını bildiren Austin, görüşmelerde DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimler ile Irak güvenlik güçlerinin yetenek seviyelerinin ele alınacağını kaydetti.
KOALİSYON MİSYONU
Austin, askeri ve savunma profesyonellerinden oluşan uzman çalışma gruplarının DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için DEAŞ karşıtı koalisyonun misyonunun en etkili şekilde değişimi konusunda HMC'ye tavsiyelerde bulunacağını açıkladı.
ABD ve Irak'ın, Irak hükümetinin daveti üzerine 10 yıldır güvenlik konularında derin ve verimli bir ortaklığa sahip olduğunu savunan Austin, "HMC sürecinin başlangıcı, Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında gelişen ABD-Irak ikili ilişkisini yansıtıyor ve Irak ve bölgede istikrarı geliştirmek için güvenlik işbirliğimizi derinleştirme taahhüdümüzün altını çiziyor." ifadelerini kullandı.
IRAK: ABD İLE ANLAŞMAYA VARDIK
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, DEAŞ'in oluşturduğu tehdit ile operasyonel gereklilikleri değerlendirmek ve Irak güvenlik güçlerinin kapasitesini artırmak amacıyla Yüksek Askeri Komite (HMC) kurulduğu ifade edildi.
ABD'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Söz konusu komitenin, "koalisyon danışmanlarının Irak'ta bulunacağı süreyle ilgili bir takvim oluşturma, danışmanların kademeli olarak azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunma ve koalisyonun askeri misyonuna son verme görevini üstleneceği" kaydedildi.
Komitenin, Irak hükümetinin vizyonuyla tutarlı olarak koalisyon ülkeleriyle siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda kapsamlı ikili ilişkilere geçişin garantörlüğünü yapacağı aktarıldı.
Açıklamada, Irak hükümetinin, bu komitenin çalışmalarının durmaması veya aksamaması ve Irak'ın istikrarıyla oynanmaması çağrısı yaptığı dile getirildi.
ABD tarafından, Irak'ın açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin, Irak'ta bulunan üslerine yapılan saldırılara karşılık olarak, İran destekli gruplara yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ABD'nin ülkeden askerlerini çekmesini istemiş, ancak Pentagon bu konuda kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını belirtmişti.
ABD'nin halihazırda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.
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