Eli kanlı Netanyahu kana doymuyor! Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. Başta ABD ve İsrail olmak üzere Batılı ülkelerin eliyle dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ürdün'ün batısındaki tüm bölgede İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Netanyahu'nun ardından Enerji Bakanı Eli Cohen ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez da tekrar etti.
Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ürdün'ün batısındaki tüm bölgede İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır." ifadelerini kullandı.
BM dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini belirten Cohen, "Bu, Yahudilerin öldürülmesini teşvik edecek ve İran'ın şer eksenine destek verecektir. Filistin devletinin kurulması için elimizi uzatmayacağız." ifadesini kullanmıştı.
Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da X hesabından, "Filistin devletinin kurulmasına asla elimizi uzatmayacağız." mesajını paylaşmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta X hesabından yaptığı açıklamada, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını ifade etmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.
Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.
ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.
Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.
BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.
KATİLLERE ASKERİ DESTEK
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
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