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Yeni bir esir takasına yeşil ışık yakan Hamas’tan açıklama: “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2024
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Yeni bir esir takasına yeşil ışık yakan Hamas’tan açıklama: “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, hareketin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı” dedi.

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 106 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu bölgeyi yoğun bir şekilde vururken, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin durumu ise bilinmiyor.


Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, "Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı" dedi.




Yemen'deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas'ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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