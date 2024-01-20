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İngiltere'nin elinde binlerce masumun kanı var! İşgalci İsrail’e istihbarat desteği: Gazze üzerinden 50 gözlem uçuşu...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2024
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İngiltere’nin elinde binlerce masumun kanı var! İşgalci İsrail’e istihbarat desteği: Gazze üzerinden 50 gözlem uçuşu...

Gazze'de on binlerce masum sivili katleden işgalci İsrail'in destekçilerinden İngiltere, Tel Aviv yönetimine istihbarat sağlamak için Gazze'de 50 gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Siyonist İsrail'e her fırsatta desteğini yineleyen soykırım foncusu İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İsrail ziyareti sırasında katil Netanyahu’ya "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz." demişti.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına ilk günden bu yana el vererek işgale ortak olan İngiltere'de askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz medyasındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güneyindeki İngiltere'nin Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan İngiliz uçaklarının, İsrail'e istihbarat sağlamak için aralık ayının başından itibaren günde ortalama 1 sefer olmak üzere Gazze üzerinde 50 gözlem uçuş yaptığı kaydedildi.

HER GÜN 6 SAAT BOYUNCA KATİLLERE İSTİHBARAT SAĞLADILAR

Gazze üzerindeki uçuşların ilk olarak 3 Aralık'ta başladığı ve 3 Ocak'ta ise aynı günde 3 uçuş gerçekleştirildiği aktarılırken, bu uçuşların yaklaşık 6 saat sürdüğü kaydedildi.

İŞGALİN KANLI AKTÖRÜ: İNGİLTERE

İngiltere Savunma Bakanlığından 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze'deki esirlerin kurtarılmasına destek olmak amacıyla işgalci İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapılacağı duyurulmuştu.

Öte yandan, Declassified'ın 26 Kasım tarihli haberinde, Rum tarafından kalkan ABD ve İngiliz askeri uçaklarının İsrail'e yardım ettiği ve 13 ila 26 Ekim arasında Akrotiri-Tel Aviv arasında aralarında C-17A nakliye uçağı da dahil 33 askeri uçuş yapıldığı belirtilmişti.

BİNLERCE MASUM ÇOCUĞUN KANI ELLERİNDE!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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