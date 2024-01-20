İngiltere’nin elinde binlerce masumun kanı var! İşgalci İsrail’e istihbarat desteği: Gazze üzerinden 50 gözlem uçuşu...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına ilk günden bu yana el vererek işgale ortak olan İngiltere'de askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz medyasındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güneyindeki İngiltere'nin Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan İngiliz uçaklarının, İsrail'e istihbarat sağlamak için aralık ayının başından itibaren günde ortalama 1 sefer olmak üzere Gazze üzerinde 50 gözlem uçuş yaptığı kaydedildi.