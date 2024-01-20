İngiltere'nin elinde binlerce masumun kanı var! İşgalci İsrail’e istihbarat desteği: Gazze üzerinden 50 gözlem uçuşu...
Gazze'de on binlerce masum sivili katleden işgalci İsrail'in destekçilerinden İngiltere, Tel Aviv yönetimine istihbarat sağlamak için Gazze'de 50 gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Siyonist İsrail'e her fırsatta desteğini yineleyen soykırım foncusu İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İsrail ziyareti sırasında katil Netanyahu’ya "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz." demişti.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına ilk günden bu yana el vererek işgale ortak olan İngiltere'de askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz medyasındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güneyindeki İngiltere'nin Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan İngiliz uçaklarının, İsrail'e istihbarat sağlamak için aralık ayının başından itibaren günde ortalama 1 sefer olmak üzere Gazze üzerinde 50 gözlem uçuş yaptığı kaydedildi.
HER GÜN 6 SAAT BOYUNCA KATİLLERE İSTİHBARAT SAĞLADILAR
Gazze üzerindeki uçuşların ilk olarak 3 Aralık'ta başladığı ve 3 Ocak'ta ise aynı günde 3 uçuş gerçekleştirildiği aktarılırken, bu uçuşların yaklaşık 6 saat sürdüğü kaydedildi.
İŞGALİN KANLI AKTÖRÜ: İNGİLTERE
İngiltere Savunma Bakanlığından 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze'deki esirlerin kurtarılmasına destek olmak amacıyla işgalci İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapılacağı duyurulmuştu.
BİNLERCE MASUM ÇOCUĞUN KANI ELLERİNDE!
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbni-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin
- Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80'de var 90 kilo da...
- Türkiye'nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul'daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...
- Survivor'da duygusal anlar! "Özür dilerim" diyerek veda etti! Survivor All Star'ın elenen yarışmacısı...
- Cennet Mahallesi Aliş'in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...
- Hande Erçel ikisini de sildi! Yaptığı hamle kafaları karıştırdı! Meğer oyunculuğu...
- 2 haftada mum gibi eritiyor! Yağları cayır cayır yakan 10 yiyecek...
- Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! "Yaptırdığım tek işlem..."
- MSÜ 2024 başvurusu nasıl yapılır, son başvurular ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?
- Togg T10X FİYAT LİSTESİ 2024 | 20 Ocak 2024 TOGG Trumore Genel Sipariş nereden, nasıl verilir? Taksitle ödeme tablosu...
- Taşerona Kadro son durum ne? Torba yasada 90 bin taşerona kadro çıktı mı, var mı? 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine Kıdem, tazminat hakkı...
- 8 saniyede IQ'nuzu test edin! Köpeğe bağlanan doğru ipi sadece bulmaca uzmanları bulabilir!