Katil Netanyahu ve soykırımcı kafilesi çöküşün eşiğinde! İsrail basını açık açık yazdı: Çok az kaldı
Gazze’de 3 ayı aşkın bir süredir tarihin en kanlı soykırımına imza atan işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kafilesi çöküşün eşiğinde. Katliamın ilk haftalarında aldığı desteği artık göremeyen ve uluslararası çapta yalnızlaşmaya başlayan BİBİ için terör devleti İsrail gazetesi Jerusalem Post, ‘sona yaklaştı’ğını yazdı. İşte habere dair tüm detaylar…
1948 yılında, Batı'nın etekleri altında Filistin'i işgal edip bu zaman kadar Filistinlilere gün yüzü göstermeyen Siyonist İsrail, tüm zulmü ve son zamanlarda çıkan tüm sapkınlıklarıyla insanlığın en utanç tarafı oldu.
Gazze'deki soykırımın üzerinden 3 ay geçti. Bölgede yaşam alanı bırakmayan İsrail, pek çok ülkenin tepkisini çekerken, Binyamin Netanyahu da hem Meclis'teki bakanları hem de halkı tarafından defalarca istifaya çağrıldı.
NETANYAHU UÇURUMUN KENARINDA
Gazetenin haberine göre, Netanyahu ile Savaş Kabinesi'nde yer alan isimler arasındaki uçurum giderek arttı.
"SORU ARTIK, 2024'TE SEÇİM NE ZAMAN?"
Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir muhalif yetkili, ABD yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle "ehliyetsiz olduğunun farkına vardığını" dile getirdi.
Haberde, "Soru artık seçimin 2024'te yapılıp yapılmayacağı değil, 2024'te ne zaman yapılacağıdır" ifadesine yer verildi.
BİBİ'YE DESTEK AZALIYOR
İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, partisi her geçen gün kan kaybeden Netanyahu'ya destek giderek azalıyor.
Anketler, bugün seçim olması halinde Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı partilerden oluşan koalisyonun Mecliste hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.
İsrail'de 7 Ekim'in ardından Savaş Kabinesi kurulmuştu. Bu kabinede eski Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın yanı sıra çoğunluğu asker kökenli isimler yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 19 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 75 bin TL'lik ödülün sahibi...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na saat 08.30'da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!
- Kararan gümüşleri parıl parıl yapıyor! Bu tarifle yeni gibi olacak...
- TCG DERYA ÖZELLİKLERİ | Donanma ve TSK'nın Milli Gururu TCG Derya gemisinin A'dan Z'ye detayları! İşte uzunluğu, menzili, radarı, kalkış süresi...
- Survivor Sahra'nın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...
- 28 gol, 42 asist! Beşiktaş'tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak
- Bu koku haşerelerin kökünü kazıyor! Hamam böceklerinden kurtulmanın tek yolu...
- Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...
- SGK-SSK Bağkur'lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...
- 10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor
- MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 19 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!
- 276 kişinin üzerinde incelendi! O hastalığının sebebi açıklandı! Eğer erken yaşlarda...