Katil Netanyahu ve soykırımcı kafilesi çöküşün eşiğinde! İsrail basını açık açık yazdı: Çok az kaldı

1948 yılında, Batı'nın etekleri altında Filistin'i işgal edip bu zaman kadar Filistinlilere gün yüzü göstermeyen Siyonist İsrail, tüm zulmü ve son zamanlarda çıkan tüm sapkınlıklarıyla insanlığın en utanç tarafı oldu.

Gazze'deki soykırımın üzerinden 3 ay geçti. Bölgede yaşam alanı bırakmayan İsrail, pek çok ülkenin tepkisini çekerken, Binyamin Netanyahu da hem Meclis'teki bakanları hem de halkı tarafından defalarca istifaya çağrıldı.