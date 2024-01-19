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Katil Netanyahu ve soykırımcı kafilesi çöküşün eşiğinde! İsrail basını açık açık yazdı: Çok az kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Katil Netanyahu ve soykırımcı kafilesi çöküşün eşiğinde! İsrail basını açık açık yazdı: Çok az kaldı

Gazze’de 3 ayı aşkın bir süredir tarihin en kanlı soykırımına imza atan işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kafilesi çöküşün eşiğinde. Katliamın ilk haftalarında aldığı desteği artık göremeyen ve uluslararası çapta yalnızlaşmaya başlayan BİBİ için terör devleti İsrail gazetesi Jerusalem Post, ‘sona yaklaştı’ğını yazdı. İşte habere dair tüm detaylar…

1948 yılında, Batı'nın etekleri altında Filistin'i işgal edip bu zaman kadar Filistinlilere gün yüzü göstermeyen Siyonist İsrail, tüm zulmü ve son zamanlarda çıkan tüm sapkınlıklarıyla insanlığın en utanç tarafı oldu.

Gazze'deki soykırımın üzerinden 3 ay geçti. Bölgede yaşam alanı bırakmayan İsrail, pek çok ülkenin tepkisini çekerken, Binyamin Netanyahu da hem Meclis'teki bakanları hem de halkı tarafından defalarca istifaya çağrıldı.

NETANYAHU UÇURUMUN KENARINDA

Gazetenin haberine göre, Netanyahu ile Savaş Kabinesi'nde yer alan isimler arasındaki uçurum giderek arttı.

"SORU ARTIK, 2024'TE SEÇİM NE ZAMAN?"

Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir muhalif yetkili, ABD yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle "ehliyetsiz olduğunun farkına vardığını" dile getirdi.

Haberde, "Soru artık seçimin 2024'te yapılıp yapılmayacağı değil, 2024'te ne zaman yapılacağıdır" ifadesine yer verildi.

BİBİ'YE DESTEK AZALIYOR

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, partisi her geçen gün kan kaybeden Netanyahu'ya destek giderek azalıyor.
Anketler, bugün seçim olması halinde Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı partilerden oluşan koalisyonun Mecliste hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.

İsrail'de 7 Ekim'in ardından Savaş Kabinesi kurulmuştu. Bu kabinede eski Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın yanı sıra çoğunluğu asker kökenli isimler yer alıyor.

Savaş Kabinesi'nin dağılması, ülkedeki koalisyon hükümetinin dağılması anlamına gelmiyor ancak bu gelişmenin Netanyahu hükümetinin üzerindeki erken seçim baskısını artıracağı düşünülüyor.

Netanyahu ile Biden arasında kara bulutlar...
Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti
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