Vampir Netanyahu ile eli kanlı Biden arasında tansiyon yükseliyor! ABD basını yazdı: Başkan'ın sabrı tükeniyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Biden ile katil Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor. ABD basını Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylardan beri görüşme halinde olan ikilinin 23 Aralık'tan sonra bir daha görüşmediklerini dile getirirken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin artık "sabrının tüklendiği" öne sürüldü.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile eli kanlı katil İsrail Başbakanı Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor.
Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam eden katil Neyanyahu'ya ilk tokat destekçisi Biden'dan gelmişti. Bomba itirafıyla Netanyahu'ya soğuk duş aldıran Biden, "İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı" demişti.
İKİLİ ARASINDA GERİLİM
Tüm bu olaylar sıcaklığını korurken ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.
Katil Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.
BİDEN VE NETANYAHU 20 GÜN BOYUNCA GÖRÜŞMEDİ
ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkan'ın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.
"BU GÖRÜŞME BİTMİŞTİR"
İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.
KATİL NETANYAHU, GAZZE'DE SAVAŞ SONRASINI KONUŞMAK İÇİN İSTEKSİZ
Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.
Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karatay, Kulu, Meram ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Hadim, Halkapınar, Hüyük ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Derbent, Derebucak, Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Ahmetli, Akhisar, Alaşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Cihanbeyli, Çeltik, Çumra belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."
- Konya Ahırlı, Akören, Akşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...
- YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...
- 40 hastalıktan koruyor! Tahin pekmez, süt karışımının mucizevi 10 faydası...