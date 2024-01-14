Vampir Netanyahu ile eli kanlı Biden arasında tansiyon yükseliyor! ABD basını yazdı: Başkan’ın sabrı tükeniyor

KATİL NETANYAHU, GAZZE'DE SAVAŞ SONRASINI KONUŞMAK İÇİN İSTEKSİZ

Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.

Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.