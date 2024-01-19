Bakan Kacır: "Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!"

Türkiye nice astronotlar mühendisler yetiştirecek. Türkiye muazzam işlere Teknofest kuşağıyla imza atacak. İnanılmaz bir seferberlik var ülke içerisinde ve bu o adımlardan sadece bir tanesi. Buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle gerçekleştireceğimiz günlerde gelecek.

SPACEX, AXİOM yetkilileri Türk bilim insanlarının hazırladığı bilimsel deneylerin ne kadar kritik olduğunu ve aslında bu misyonun sonuçları en yakından takip edilecek deneylerin bizim bilim insanlarımızın hazırladığı deneyler olduğunu açıkladılar. Malumunuz Muş Bilim ve Sanat merkezinden çocuklarımızın hazırladığı bir deney olan propolis antibakteriyel özelliklerinin mikro yer çekimi ortamı tespit edilmesi ne yönelik bir deneyde Uluslararası Uzay İstasyonunda Alper Gezeravcı tarafından gerçekleştirilecek.