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Bakan Kacır: "Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024
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Bakan Kacır: Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin gururu uzaya çıkar çıkmaz deneylerine ara vermeden başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarında yer alan satır başlıkları;

Türk bilim tarihi açısından muazzam bir işe Alper Gezeravcı desteği ile Türk milleti imza atmış olacak. Sonrasında yeniden Dünya'ya dönüşünü ülkemize dönüşümüzü bekleyeceğiz.

Bütün milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle çocuklarıyla erkanları başında toplanmış herkesi yürekten selamlıyorum.

Türkiye nice astronotlar mühendisler yetiştirecek. Türkiye muazzam işlere Teknofest kuşağıyla imza atacak. İnanılmaz bir seferberlik var ülke içerisinde ve bu o adımlardan sadece bir tanesi. Buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle gerçekleştireceğimiz günlerde gelecek.

SPACEX, AXİOM yetkilileri Türk bilim insanlarının hazırladığı bilimsel deneylerin ne kadar kritik olduğunu ve aslında bu misyonun sonuçları en yakından takip edilecek deneylerin bizim bilim insanlarımızın hazırladığı deneyler olduğunu açıkladılar. Malumunuz Muş Bilim ve Sanat merkezinden çocuklarımızın hazırladığı bir deney olan propolis antibakteriyel özelliklerinin mikro yer çekimi ortamı tespit edilmesi ne yönelik bir deneyde Uluslararası Uzay İstasyonunda Alper Gezeravcı tarafından gerçekleştirilecek.

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