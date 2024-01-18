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Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Husiler ABD gemisini vurdu, İngiltere ve ABD jetleri havalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 09:26
Kızıldeniz'de de tansiyon yüksek. Husiler, bir kez daha amerikan gemilerini hedef aldı. Amerikan ve İngiliz jetlerinden karşılık gecikmedi.
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