Mısır - İsrail hattında tansiyon yükseliyor! "Çok sayıda İsrail askeri yaralandı" iddiası

SRAİL MISIR SINIRINDA ÇATIŞMA: HELİKOPTERLER HAVALANDI

Filistinli yerel kaynaklar İsrail'e ait helikopterlerin Mısır - Filistin sınırına doğru gittiğini duyurdu. Gaza Now isimli Telegram kanalı İsrail'in Mısır sınırını bombaladığını, silahlı çatışmaların yaşandığını duyurdu.



ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Tel Aviv'e yakın kaynaklar ise Mısır sınırında çıkan çatışmada çok sayıda İsrail askerinin yaralandığını bildirdi.



Mısır merkezli Kahire Haber ise "Mısır ordusu tarafından sınırda düzenlenen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele operasyonunda çatışma çıktı ve 6 kaçakçı tutuklandı" bilgisini geçti.