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Mısır - İsrail hattında tansiyon yükseliyor! "Çok sayıda İsrail askeri yaralandı" iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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Mısır - İsrail hattında tansiyon yükseliyor! Çok sayıda İsrail askeri yaralandı iddiası

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, Tel Aviv - Kahire hattında gerilim yükseliyor. Nitzan Sınır Kapısı'nda kimlikleri belirsiz silahlı 20 kişinin, sınırdaki İsrail askerlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Bölgedeki kaynaklar İsrail helikopterlerin Mısır sınırını bombaladığını aktarırken; Tel Aviv'e yakın haber siteleri çok sayıda İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

Terör devleti İsrail'in Batı ve ABD'nin kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de işlediği soykırım 102 günü geride bıraktı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ederken İsrail - Mısır sınırında tansiyon yükseldi. Nitzan Sınır Kapısı'nda kimlikleri belirsiz silahlı 20 kişinin, sınırdaki İsrail askerlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı.

SRAİL MISIR SINIRINDA ÇATIŞMA: HELİKOPTERLER HAVALANDI

Filistinli yerel kaynaklar İsrail'e ait helikopterlerin Mısır - Filistin sınırına doğru gittiğini duyurdu. Gaza Now isimli Telegram kanalı İsrail'in Mısır sınırını bombaladığını, silahlı çatışmaların yaşandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Tel Aviv'e yakın kaynaklar ise Mısır sınırında çıkan çatışmada çok sayıda İsrail askerinin yaralandığını bildirdi.

Mısır merkezli Kahire Haber ise "Mısır ordusu tarafından sınırda düzenlenen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele operasyonunda çatışma çıktı ve 6 kaçakçı tutuklandı" bilgisini geçti.

İSRAİL DOĞRULADI: ÇATIŞMA ÇIKTI

Gelişme sonrası İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "20 kişilik bir grup, Mısır topraklarından Nitsana yakınındaki sınır bölgesine girdi. Bölgede çatışma çıktı. Yaralananlar oldu" açıklamasında bulundu.

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