Türkiye’nin havacılık sanayiindeki başarısı Yunan’ın dilinde! Bakan Nikos Dendias itiraf etti: Bizden çok öndeler

"YUNAN HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİİSİ BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR"

Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim." şeklinde konuştu.

Dendias, ülkesinin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.