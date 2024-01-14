Türkiye’nin havacılık sanayiindeki başarısı Yunan’ın dilinde! Bakan Nikos Dendias itiraf etti: Bizden çok öndeler
Yıllardır üzerinde çalışılan savunma ve havacılık sanayiinden Türkiye, dünyada nam salıyor. Eşi benzeri olmayan yerli ve milli üretimler havada, karada ve denizde düşmana korku veriyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, pek çok ülkenin talip olduğu ‘Made in Türkiye’ üretimlerine övgü yağdırdı. Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, Türkiye’nin bu alandaki başarısına değindi. Dendias, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtti.
Türkiye, savunmada 2024'te de hız kesmeyecek. Havada SİHA, denizde SİDA, karada ise İKA gücümüze güç katacak.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtti.
Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
"YUNAN HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİİSİ BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR"
Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim." şeklinde konuştu.
Dendias, ülkesinin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
(TÜRK SİHA)
MEVCUT DURUMDAN MEMNUN DEĞİL
Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına göre havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini kaydeden Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi.
Yunan Hava Kuvvetlerinin, normal şekilde çalışan havacılık sanayisi olmadan ayakta duramayacağının açıkça görüldüğünü söyleyen Dendias, gelecek günlerde ülkenin üretim potansiyelinin Genelkurmayın ihtiyaçlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.
(TÜRK SİDA)
"BU ŞEKİLDE İLERLEYEMEYİZ"
Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, "Piramidin sadece zirvesine silah sistemleri ekleyip, piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'leri olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri, modern hava kuvvetleri değildir." dedi.
Yunan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetti.
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