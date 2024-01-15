LGBT terörü iyice zıvanadan çıktı! Cinsiyet değiştirme ameliyatına izin vermeyen velilere hapis cezası! İskoçya’da çıldırtan tasarı

Bu tasarıya göre çocuklarının cinsiyet değiştirmesine izin vermeyi reddeden İskoçyalı ebeveynler için katı cezalar getirilecek. Bunların başında da reşit olmayan çocuğunun cinsiyet değiştirmesine izin vermeyen ebeveynlerin hapis cezasıyla karşılaşacak olması var. Söz konusu yasanın geçmesi halinde ebeveynler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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