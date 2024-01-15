LGBT terörü iyice zıvanadan çıktı! Cinsiyet değiştirme ameliyatına izin vermeyen velilere hapis cezası! İskoçya'da çıldırtan tasarı
Nesilleri ve çocukları tehdit eden LGBT terörü Batılı ülkelerde iyice zıvanadan çıktı. İskoçya, sapkınlık akımının önünü açacak skandal bir yasa tasarısını yürürlüğe geçirmek üzere. Buna göre; henüz reşit olmamış çocuklarının cinsiyet değiştirme ameliyatlarına izin vermeyen İskoç anne ve babalara 7 yıl hapis cezası verilecek. LGBT terörüne teslim olan İskoç hükumetinin yasa tasarısı dünya genelinde çok sert tepkiler aldı.
ABD'de ilkokul çağından itibaren çocukları hedef alan, okulların içine sızarak propaganda çalışmalarıyla küçük yaşta cinsiyet değiştirmenin normal olduğu algısını yaratan LGBT lobisinin yeni bir skandalı daha patlak verdi.
EBEVEYNLERE HAPİS CEZASI
İngiltere'ye bağlı İskoçya'da parlamento, skandal bir kararı tartışıyor. Özerk parlamentoda çoğunluğu oluşturan SNP hükümeti, LGBT destekçisi yeni bir tasarıyı parlamentoya sundu. Buna göre reşit olmayan çocukların cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini bastırmaya veya değiştirmeye zorlamayı yasa dışı hale getirecek yeni yasalar üzerinde çalışan hükümet, katı değişikliklere hazırlanıyor.
Yasanın gündeme gelmesi, tepkileri de beraberinde getirdi. Aktivist Marion Calder, "Bu planlar, cinsiyet ideolojisi tarikatına katılmayı reddettikleri için yıllarca hapisle karşı karşıya kalabilecek sevgi dolu ebeveynleri mağdur edecek" ifadelerini kullandı. 86 sayfalık tasarıda din değiştirme ve fiziksel istismardan, zorla evlendirmeye ilişkin maddeler de yer alıyor.
Bu tasarıya göre çocuklarının cinsiyet değiştirmesine izin vermeyi reddeden İskoçyalı ebeveynler için katı cezalar getirilecek. Bunların başında da reşit olmayan çocuğunun cinsiyet değiştirmesine izin vermeyen ebeveynlerin hapis cezasıyla karşılaşacak olması var. Söz konusu yasanın geçmesi halinde ebeveynler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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