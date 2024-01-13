Lahey’in İsrail kararı halka açık oturumda duyurulacak





İSRAİL: İHTİYATİ TEDBİR SAVUNMAYI ENGELLER

İsrail ekibi ise dün 'İsrail'in Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı savunma savaşı yaptığını' belirterek karşı savunmasını yine sözlü olarak yaptı. Hukuk ekibinden Galit Raguan konuşmasında "Şehir savaşları her zaman trajik ölümler, zarar ve hasarlarla sonuçlanacaktır, ancak Gazze'de bu istenmeyen sonuçlar daha da kötüleşiyor çünkü bunlar Hamas'ın arzuladığı sonuçlar" ifadelerini kullandı.



Tal Becker, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal askıya alması yönündeki 'ihtiyati tedbir alınması' talebiyle ilgili "İsrail'in vatandaşlarını, rehineleri ve evlerine güvenli bir şekilde dönemeyen 110 binden fazla yerinden edilmiş İsrailliyi savunma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini engelleyeceğini" belirtti.

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