Katil Netanyahu ve yandaşlarının Lahey korkusu! Soykırım için yargılanacaklar

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de soykırım davasıyla ilgilenen üst düzey hukuk uzmanı, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere ordu yetkililerini, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısında bulunan bir tedbir kararı verebileceği "tehlikesine" ilişkin uyardı. Hukuk uzmanı, yetkililere Uluslararası Adalet Divanı kararının bağlayıcı olduğunu hatırlatırken, İsrail ordusu ve Yüksek Mahkeme soykırım davasını ele almak için hazırlıklara başladı. Bu çerçevede, dün İsrail Dışişleri Bakanlığı bir oturum tertip etti.