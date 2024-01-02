Katil Netanyahu ve yandaşlarının Lahey korkusu! Soykırım için yargılanacaklar
İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım yeni yılın ilk gününde de devam ederken, katiller sürüsünü Uluslararası Adalet Divanı korkusu sardı. Katil ordusu İsrail paniklerken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da verilen dosyaya karşı kendisini kurtarmak için çalışma başlattı.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de soykırım davasıyla ilgilenen üst düzey hukuk uzmanı, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere ordu yetkililerini, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısında bulunan bir tedbir kararı verebileceği "tehlikesine" ilişkin uyardı. Hukuk uzmanı, yetkililere Uluslararası Adalet Divanı kararının bağlayıcı olduğunu hatırlatırken, İsrail ordusu ve Yüksek Mahkeme soykırım davasını ele almak için hazırlıklara başladı. Bu çerçevede, dün İsrail Dışişleri Bakanlığı bir oturum tertip etti.
İİT'DEN DESTEK
Hayfa Üniversitesi'nden uluslararası hukuk uzmanı Dr. Shelly Aviv Yeini, soykırım davasının İsrail'e yönelik diplomatik izolasyona, boykot ve yaptırımlara yol açabileceğini ifade etti. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını memnuniyetle karşıladı. Güney Afrika, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle karşı dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
İSRAİL ASKERİ, FİLİSTİNLİ BİR BEBEĞİ KAÇIRDI
Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen Filistinli bir kız bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyledi.
TONY BLAİR İLE SÜRGÜN PLANI
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için" arabulucu olarak atamayı planladığını iddia etti. Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu ve bu konuyu İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğü ileri sürüldü.
İSRAİLLİ GAZETECİDEN İTİRAF
İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, İsrail'in tüm nüfusu düşman olarak gördüğünü itiraf etti. "Gazze'de yeni doğum yapmış anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor" diyen Bar'el, Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda girişine sınırlama uygulayan İsrail'in tüm nüfusu düşman olarak gördüğünü ve bunun doğuracağı hukuki sonuçlardan endişelenmesi gerektiğini yazdı.
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