Hollanda'da polisin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Polisler kutsalımızın yakılmasına engel olan Müslümanlara saldırdı
İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim yönelik alçak saldırıları bitmek bilmiyor. 2022'nin Ekim ayında eline aldığı megafonla sokağa çıkan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" adlı örgütün Hollandalı lideri Edwin Wagensveld, Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Alçak saldırısında dolayı Hollanda'da yargılanmayan Wagensveld daha sonra kutsalımız Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. Alçak Wagensveld, Hollanda polisi eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Yakma eylemine müdahale etmek isteyen vatandaşlar polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
İslamofobi'nin yükseldiği Avrupa'da Hz. Muhammed'e ve Kur'an-ı Kerim'e saldırılar her geçen gün artıyor. İsveç'te ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından skandalların ardı arkası kesilmedi.
Hollanda'da Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal eyleme tepki göstermek isteyen protestoculara Hollanda polisi çok sert müdahale etti.
TÜRK KALABALIK OLAYA MÜDAHİL OLDU
Hollanda'nın Arnhem kentinde skandal bir eyleme imza atıldı. Irkçı ve aşırı sağcı Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld, Gele Rijdersplein Meydanı'nda polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakyı. Wagensveld'e engel olmak isteyen çoğunluğu Türk kalabalık bir grupla polis arasında arbede yaşandı.
HOLLANDA POLİSİNDEN BÜYÜK ALÇAKLIK!
Hollanda polisinin protestoculara müdahalesi sert oldu. Polis, çok sayıda kişiyi yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Çıkan olaylarda Wagensveld de başından yaralandı.
HOLLANDA'DA KUR'AN'A ALÇAK SALDIRI
Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırıya bir yenisi daha eklendi. İslam ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" adlı örgütün Hollandalı lideri Edwin Wagensveld, Den Haag şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yırttı.
Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.
HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ
54 yaşındaki Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre, bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı.
Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.
KURAN YAKMA EYLEMİ DE YAPMIŞ
İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA, Ekim ayı başında sosyal medya hesabından yayınladığı duyurusunda, 22 Ekim cumartesi günü Rotterdam'da ve 23 Ekim pazar günü de Den Haag'da bir araya gelineceğini duyurdu. Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı bir görsel içeren afişle duyurusunu yapan PEGİDA, toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun olarak eleştirildi ve kınandı.
Yapılan bu açıklamanın ardından gerek şehirdeki Türk toplumunun önde gelen isimleri gerekse siyasetin içinden birçok kişi, gösterinin engellenmesi için seslerini duyurmaya çalıştı.
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