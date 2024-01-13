Hollanda’da polisin gözü önünde Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polisler kutsalımızın yakılmasına engel olan Müslümanlara saldırdı

KURAN YAKMA EYLEMİ DE YAPMIŞ

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA, Ekim ayı başında sosyal medya hesabından yayınladığı duyurusunda, 22 Ekim cumartesi günü Rotterdam'da ve 23 Ekim pazar günü de Den Haag'da bir araya gelineceğini duyurdu. Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı bir görsel içeren afişle duyurusunu yapan PEGİDA, toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun olarak eleştirildi ve kınandı.

Yapılan bu açıklamanın ardından gerek şehirdeki Türk toplumunun önde gelen isimleri gerekse siyasetin içinden birçok kişi, gösterinin engellenmesi için seslerini duyurmaya çalıştı.