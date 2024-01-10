16 bin feet’te uçağın kapısı kopmuştu! Boeing, 737 MAX 9’daki hatayı kabul etti

Lion Air Sözcüsü Danang Mandala Prihantoro, hava yolu şirketinin uçakları yerde tutma kararı alarak "önleyici adımlar attığını" ve "orta kabin acil çıkış kapısı üzerinde daha fazla inceleme yaptığını" açıkladı.

Alaska Hava Yolları da FAA'nın yayımladığı "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların geçici olarak uçuşlarının durdurulacağını duyurmuştu.

Endonezya, Ekim 2018'de Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesi ve 189 kişinin ölümüne yol açmasının ardından uçuşa elverişliliklerini denetlemek üzere bu model uçakları geçici olarak uçurmama kararı almıştı.

KAZANIN SEBEBİ EK KOLTUK MU?

Öte yandan yaşanan kazanın sebebiyle ilgili farklı iddia ve görüşler ortaya çıktı. Bilindiği gibi yolcu yoğunluğu olan havayolları için istenirse şirketler ikinci giriş-çıkış kapısı uçağa ekleyebiliyor.