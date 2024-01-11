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Aliyev'den Başkan Erdoğan sözleri: İlk arayacağım kişi olacaktır

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Giriş: 11.01.2024 01:42
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın Ermenistan'ı silahlandırmasının amacının Azerbaycan’ı sürekli baskı altında tutmak olduğunu belirterek, “Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır” dedi. Aliyev ayrıca "Ciddi bir sorun ile karşılaşırsak arayacağım ilk kişi Erdoğan olacaktır" ifadelerini de kullandı.
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