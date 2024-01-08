Korsanlardan siber saldırı! Beyrut Havalimanı ekranlarında Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı
Katil İsrail’in Beyrut’taki suikastı sonrasında Hizbullah’tan üst üste misilleme gelmişti. Lübnan’daki Beyrut Havalimanı, siber saldırıya maruz kaldı. Havalimanı ekranlarını ele geçiren bilgisayar korsanları Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Havalimanında bulunan yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. İşte habere dair tüm detaylar…
Lübnan'daki Beyrut Havalimanı'na düzenlenen siber saldırı ile uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Havalimanı'na siber saldırı düzenlendi. Bilgisayar korsanları, havalimanı içerisinde uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı.
Mesajda Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlanırken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak bilinen grupların logoları yer aldı.
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