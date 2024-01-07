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Katil Netenyahu’yu gitme korkusu sardı, içerde hain arıyor! Bakanlara yalan makinesi testi için yeni yasa girişimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Katil Netenyahu’yu gitme korkusu sardı, içerde hain arıyor! Bakanlara yalan makinesi testi için yeni yasa girişimi

İşgalci İsrail ordusunun Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Batıdan aldığı cesaret ve destekle Gazze’de soykırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinden yüzbinler katliama tepki gösterirken anti-Siyonist Yahudiler Bibi’nin gitmesi için gösteriler düzenliyor. Bununla beraber Netanyahu, hem kendi meclisinde hem de uluslararası düzende artık istenmiyor. Dolayısıyla istediği desteği artık göremeyen Netaynahu’yu gitme korkusu sardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi. İşte tüm detaylar…

Uzun süredir işgalci İsrail'i yöneten ve Filistinlilere her yıl kan kusturan Netanyahu'nun gitme vakti geldi. ABD ve Batının eteklerinde Gazze'de 3 aydır çoluk çocuk demeden katleden terör devleti lideri Netanyahu, suçlarını örtbas etme girişimlerine başladı.

GİTME KORKUSU SARDI

Hem ülkesinde hem de uluslararası masada istenmediği aşikar olan Netanyahu, kabineden sızıntı olduğu iddiasıyla bakanlarını yalan makinesinden geçirmek istediğini belirtti.

Bunun yasalaşmasını talep eden soykırımcı Bibi, meclisteki diğer işgalcilerle adeta çatışma aşamasına geldi.

"TÜM BAKANLAR YALAN MAKİNESİ TESTİNE TABİİ TUTULSUN"

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabii tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti.

Habere göre Netanyahu bu planını, "İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu.
Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

KABİNEDEN SIZINTI VAR

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.

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