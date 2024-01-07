Katil Netenyahu’yu gitme korkusu sardı, içerde hain arıyor! Bakanlara yalan makinesi testi için yeni yasa girişimi

GİTME KORKUSU SARDI

Hem ülkesinde hem de uluslararası masada istenmediği aşikar olan Netanyahu, kabineden sızıntı olduğu iddiasıyla bakanlarını yalan makinesinden geçirmek istediğini belirtti.

Bunun yasalaşmasını talep eden soykırımcı Bibi, meclisteki diğer işgalcilerle adeta çatışma aşamasına geldi.