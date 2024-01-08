Brezilya’da Mario Zagallo’nun ölümü üzerine 3 günlük ulusal yas ilanı

"BREZİLYA'NIN SEMBOLÜYDÜ"

Lula da Silva, Zagallo'nun tüm zamanların "en güçlü" kadrosu olarak bilinen Brezilya Milli Takımı'nın hocası olduğunu belirterek, "O, tüm zamanların en iyi futbolcularından ve antrenörlerinden biriydi, harika bir kazanandı ve Brezilya'nın sembolüydü." değerlendirmesinde bulundu.