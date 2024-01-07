07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı arızalandı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı arızalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2024
ABONE OL
Kanada Başbakanı Trudeau’nun uçağı arızalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun uçağında arıza yaşandığı oraya çıktı. Kanada Başbakanının Jamaika seyahatinde kullandığı uçağın bozulmasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından ikinci bir uçağın gönderildiği açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA