Gazze’de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

Ebu Muhammed, alıkonulan kişilerin bir cezaevine nakledildiğini ve burada kendilerine uyuyacak ya da dinlenebilecekleri bir yer gösterilmediğini, koğuşlara girdikten yarım saat sonra saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Alıkonulan diğer kişilerle birkaç gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şufat Hapishanesine nakledildiğini ve 5 gün tutulduktan sonra serbest bırakıldığını aktaran Ebu Muhammed, şunları anlattı:

"Alıkonulma şartları çok kötüydü. Bize verilen yiyecek ve su çok kötüydü. Tuvaletlerde su yoktu, kullanılamaz durumda ve hijyenden yoksundu. Alıkonulduğum süre boyunca ben de diğerleri gibi elimden kurşunla yaralanmış olmama rağmen dayak, hakaret ve fiziki işkenceye maruz kaldım. "