03 Ocak 2024, Çarşamba
Gazze'de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı
Gazze'de katil İsrail eliyle büyük bir soykırım işlenirken bir yandan da insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Geçtiğimiz günlerde terörist İsrail güçleri 3 aydır bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etmişti. Kalleşler tarafından alıkonulan Filistinli Ebu Muhammed, 9 gün boyunca gördüğü ızdırap dolu işkenceyi anlattı.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 12:48
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