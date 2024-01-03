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Gazze'de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

Gazze'de katil İsrail eliyle büyük bir soykırım işlenirken bir yandan da insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Geçtiğimiz günlerde terörist İsrail güçleri 3 aydır bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etmişti. Kalleşler tarafından alıkonulan Filistinli Ebu Muhammed, 9 gün boyunca gördüğü ızdırap dolu işkenceyi anlattı.

AA
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 12:48
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Gazze’de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

Mazlumlar diyarı Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde alçakça saldırıya başlayan İsrail, 27 Ekim'de bölgeye başlattığı karadan işgalle birlikte alıkoyduğu Filistinlilere yönelik işkence yaptığına dair görüntüler ve şahitler ortaya çıkıyor.

İsrail güçleri tarafından alınmasının ardından 9 gün sonra serbest bırakılan Ebu Muhammed, yaşadığı işkence ve aşağılanmayı tek tek anlattı.

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Gazze’de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

"ÇIPLAK YÜRÜMEYE ZORLADI"

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yaptığı baskında alıkonulduğunu belirten Ebu Muhammed, "İsrail askerlerinin bölge sakinlerinin sokağa çıkmasını istemesi bizi şaşırttı. İsrail ordusu bizi ana caddeye çıkardı. Kıyafetlerimizi çıkarmaya ve çıplak yürümeye zorladı. Bizi tek sıra halinde dizerek kalplerimizi hüzne boğmak için benim, kardeşlerimin, amcalarımın, komşularımın gözleri önünde evlerimizi yaktılar." dedi.

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Gazze’de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

Alıkonulan diğer Filistinlilerle birlikte Beyt Lahiya'nın pazarına götürüldüğünü aktaran Ebu Muhammed, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Zikim bölgesine nakledilmeden önce yaklaşık "5 saat boyunca soğuk havada diz çökmeye zorlandığını" kaydetti.

İŞKENCE VE AŞAĞILAMA...

Ebu Muhammed, İsrail ordusunun o gece bazı kişileri serbest bıraktığını, kendisi ve kardeşleri de dahil yaklaşık 80 kişinin ise bilinmeyen bir bölgede alıkonulduğunu söyledi.

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Gazze’de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

"AĞIR DAYAK VE HAKARET GÖRDÜK"

"Alıkonulan kişiler, bir bölgeden diğerine nakli sırasında İsrail askerlerinin ağır dayak ve hakaretlerine maruz kaldı" diyen Ebu Muhammed, İsrail ordusunun, muayene ve kontrol öncesinde kendilerini yaklaşık 4 saat "çıplak bir şekilde" yerde oturmaya zorladığını ifade etti.

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Gazze’de İsrail vahşeti! Filistinli Ebu Muhammed ızdırap dolu çıplak işkenceyi anlattı

Ebu Muhammed, alıkonulan kişilerin bir cezaevine nakledildiğini ve burada kendilerine uyuyacak ya da dinlenebilecekleri bir yer gösterilmediğini, koğuşlara girdikten yarım saat sonra saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Alıkonulan diğer kişilerle birkaç gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şufat Hapishanesine nakledildiğini ve 5 gün tutulduktan sonra serbest bırakıldığını aktaran Ebu Muhammed, şunları anlattı:

"Alıkonulma şartları çok kötüydü. Bize verilen yiyecek ve su çok kötüydü. Tuvaletlerde su yoktu, kullanılamaz durumda ve hijyenden yoksundu. Alıkonulduğum süre boyunca ben de diğerleri gibi elimden kurşunla yaralanmış olmama rağmen dayak, hakaret ve fiziki işkenceye maruz kaldım. "