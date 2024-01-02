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Endonezya'da Lewotobi Laki-laki Yanardağı patladı: 1172 kişi tahliye edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Endonezya’da Lewotobi Laki-laki Yanardağı patladı: 1172 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki bir yanardağın patlamasının ardından bölgede ikamet eden 1172 kişi tahliye edildi. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, yanardağın 1000 ila 1500 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.

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