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Ukrayna: Rusya yeni yıl gecesi 90 "Şahed" İHA ile saldırı gerçekleştirdi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Ukrayna: Rusya yeni yıl gecesi 90 Şahed İHA ile saldırı gerçekleştirdi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın yılbaşı gecesi Ukrayna topraklarına 90 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

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