Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem! O ülkelerde tsunami alarmı
Son dakika haberine göre Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki deprem nedeniyle kıyı bölgeler için tsunami alarmı verildi. Deprem sonrası 1,5 saatte Japonya'nın 8 kere daha sallandığı bildirilirken, Rusya'nın Sahalin bölgesinde tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Depremin ardından tsunami dalgalarının kıyıya ulaştığı öğrenildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Meiji Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Sercen Nurcan bölgede yaşanan gelişmeleri paylaştı.
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında son 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu.
Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.
Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi.
Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.
Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.
Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı.
Bölge geneli hizmet veren East Japan Railway firmasına ait Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren hatlarında çok sayıda sefer askıya alınırken, resmi Kyodo ajansı, Japonya hükümetinin, başkent Tokyo'daki başbakanlık binasında acil durum müdahale bürosu kurduğu duyuruldu.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, halka tahliye çağrılarına uyma çağrısı yaptı.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ise İşikawa'nın kıyı kenti Şika'da bulunan hizmet dışı nükleer güç santralinde anormallik saptanmadığını açıkladı.
NÜKLEER SANTRAL'DE SORUN YOK
Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, Noto yarımadasında bulunan Shika Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Tetikte olmaya devam etmemiz gerekecek olsa da şu anda nükleer santrallerle ilgili endişe yaratacak herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Söylentilere ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olun" dedi.
RUSYA'DA DA TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ
Japonya'nın batısında meydana gelen 5,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremler sonrasında Rusya'nın Sahalin bölgesinde tsunami uyarısı verildi.
Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi.
Belirli alanlarda uyarı sisteminin devreye girdiği aktarılan açıklamada, buralardaki nüfusun güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.
Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremden sonra herhangi bir uluslararası yardım çağrısının bulunmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 10.06'da Japonya/Anamizu'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Dost ve kardeş Japon halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
TSUNAMİ KIYILARA ULAŞTI
Depremin etkisiyle okyanustan yükselen tsunami dalgalarının Japonya kıyılarına ulaştığı belirtildi. Bölgeden tsunamiye ilişkin ilk görüntüler geldi.
A Haber canlı yayınına bağlanan Meiji Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Sercen Nurcan bölgede yaşanan gelişmeleri paylaştı.
Elif Sercen Nurcan: Yılın ilk günü bizim için beklenmedik bir durum yaşandı. Deprem furyası bitmiş değil artçılar devam ediyor. Hepimiz diken üstünde bekliyoruz. Şu anda tsunami riski var. Şehirdeki herkesin yüksek yerlere tahliye olması gerektiği uyarıları geliyor. En güvenli yerlere sığınma uyarıları hala devam ediyor. Tokyo tarafı için bizlere bir uyarı ulaşmadı. Ancak depremin olduğu yerlerde uyarılar devam ediyor.
İlk büyük depremde bizler de sallandık. Tokyo'da uzun süre yaşayanlar bu depremlere alışık ancak uzun sürdüğü zaman bir risk olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı bende evden çıktım sonrasında evlerimize göre döndük. Şu anda bölgeyle iletişim sorunu yaşanıyor. Elektrik, doğalgaz kesintileri var. 5 eyalette bu durum devam ediyor. Acil durum merkezlerine ulaşmakta güçlük çekiliyor. Ancak bazı bina ve yolların hasar aldığını birkaç fabrikada yangın çıktığını öğrenebildik. Ancak kesin bir bilgi elimizde yok. Can kaybı ve yaralı sayısı konusunda kesin bir bilgi yok.
2011 yılında yaşanan depremde nükleer santral patlayıp çok büyük ekonomik ve insani kayba yol açmıştı. Ancak şu anda alınan duyumlara göre bölgedeki nükleer santraller ya da termik santrallerde herhangi bir problem olmağı yönünde. Depremlerin devamı gelecek mi ya da daha büyük deprem olacak mı? Şu anda bir bilinmezlik var ve beklemekten başka çaremiz yok. Doğalgaz ve elektrik tedbir olarak kesildi. Yangın riski çok fazla. Şu anda yılbaşı için bir araya gelen aileler ve hane nüfuzları yüksek. Buralarda yangın çıkması durumdan can kaybı çok yüksek olur. Bu nedenlere kesintiler yapıldı.
Depremden sonra hızlı tren seferleri durduruldu. Bütün ülkede bu önlem olarak yapıldı. Bölgede karayollarında hasar olması söz konusu o yüzden ulaşım burada da kapatıldı. Sağlam ve emin olan yollar sadece tahliye amaçlı kullanılıyor. Japonya afetlerle yaşayan bir ülke ve ilkokuldan itibaren tahliye eğitimleri veriliyor. Bu nedenle insanlar bu tarz durumlarda nereye gitmesi gerektiğini biliyor. Bunlar genelde belediye ve okul binası. Eğer buralara gidilme imkanı yoksa mutlaka en yüksek binaya çıkılır. O yüzden insanlar sakin şekilde gitmeleri gereken yerlere gidiyorlar.
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