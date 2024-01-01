Japonya’da 7,6 büyüklüğünde deprem! O ülkelerde tsunami alarmı

2011 yılında yaşanan depremde nükleer santral patlayıp çok büyük ekonomik ve insani kayba yol açmıştı. Ancak şu anda alınan duyumlara göre bölgedeki nükleer santraller ya da termik santrallerde herhangi bir problem olmağı yönünde. Depremlerin devamı gelecek mi ya da daha büyük deprem olacak mı? Şu anda bir bilinmezlik var ve beklemekten başka çaremiz yok. Doğalgaz ve elektrik tedbir olarak kesildi. Yangın riski çok fazla. Şu anda yılbaşı için bir araya gelen aileler ve hane nüfuzları yüksek. Buralarda yangın çıkması durumdan can kaybı çok yüksek olur. Bu nedenlere kesintiler yapıldı.