Kassam vurdukça vuruyor: İşgalci İsrail ordusuna bir hezimet daha! Bombardımanlar arasında darmaduman oldular
İşgalci İsrail ordusu Hamas’ın gazabıyla eksilmeye devam ediyor. Kassam’dan üst üste darbe alan işgalci ordusu, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nden 20 fazla asker kaybetmişti. Soykırımcıları yerle bir eden Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını ve bir keşif uçağını düşürdüğünü duyurdu. İşte detaylar…
Katil İsrail ordusu, günbegün darmaduman oluyor. Kassam Tugaylarının saldırıları karşısında direnemeyen işgalcilerin kayıpları arttı.
Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesaplarından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
SAM-7 VE YASİN-105 DEVREDE
Buna göre, Kassam Tugayları, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesinde bir Apache helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu.
Beyt Lahiya'da da istihbarat görevinde olan İsrail'e ait Skylark-2 model keşif uçağı düşürüldü.
Gazze kentinin Et-Tuffah ve Ed-Derec bölgelerinde ise İsrail'e ait 5 askeri araç Yasin-105 füzeleriyle hedef alındı. Filistin direniş güçleri, Tuffah'ın doğusundaki İsrail askerlerine onlara patlayıcı ve füzelerle saldırdı.
İSRAİL ASKERİ VE ARAÇLARI HAVAYA UÇTU
Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeyi ile Huzaa beldesinin doğusunda da İsrail askerleri ile araçları havan toplarıyla vuruldu.
Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamaya göre ise Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiye Mahallesi'nde bir tünelin girişinin havaya uçurulması sonucu tünelde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke hangi tarihte, kaç yıl önce fethedildi?
- MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...
- 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...
- ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?