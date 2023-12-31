Kassam vurdukça vuruyor: İşgalci İsrail ordusuna bir hezimet daha! Bombardımanlar arasında darmaduman oldular

SAM-7 VE YASİN-105 DEVREDE

Buna göre, Kassam Tugayları, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesinde bir Apache helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu.

Beyt Lahiya'da da istihbarat görevinde olan İsrail'e ait Skylark-2 model keşif uçağı düşürüldü.