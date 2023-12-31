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Kassam vurdukça vuruyor: İşgalci İsrail ordusuna bir hezimet daha! Bombardımanlar arasında darmaduman oldular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Kassam vurdukça vuruyor: İşgalci İsrail ordusuna bir hezimet daha! Bombardımanlar arasında darmaduman oldular

İşgalci İsrail ordusu Hamas’ın gazabıyla eksilmeye devam ediyor. Kassam’dan üst üste darbe alan işgalci ordusu, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nden 20 fazla asker kaybetmişti. Soykırımcıları yerle bir eden Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını ve bir keşif uçağını düşürdüğünü duyurdu. İşte detaylar…

Katil İsrail ordusu, günbegün darmaduman oluyor. Kassam Tugaylarının saldırıları karşısında direnemeyen işgalcilerin kayıpları arttı.
Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesaplarından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

SAM-7 VE YASİN-105 DEVREDE

Buna göre, Kassam Tugayları, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesinde bir Apache helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu.
Beyt Lahiya'da da istihbarat görevinde olan İsrail'e ait Skylark-2 model keşif uçağı düşürüldü.

Gazze kentinin Et-Tuffah ve Ed-Derec bölgelerinde ise İsrail'e ait 5 askeri araç Yasin-105 füzeleriyle hedef alındı. Filistin direniş güçleri, Tuffah'ın doğusundaki İsrail askerlerine onlara patlayıcı ve füzelerle saldırdı.

İSRAİL ASKERİ VE ARAÇLARI HAVAYA UÇTU

Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeyi ile Huzaa beldesinin doğusunda da İsrail askerleri ile araçları havan toplarıyla vuruldu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamaya göre ise Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiye Mahallesi'nde bir tünelin girişinin havaya uçurulması sonucu tünelde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Tuffah Mahallesi'nde de bir İsrail askeri keskin nişancı ateşiyle vuruldu.

Gazze nüfusu hakkında vahim tablo!
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