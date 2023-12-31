ABD’li yönetmen Oliver Stone’dan İsrail’e büyük tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

"İSRAİL, ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMLA NÜKLEER BOMBA YAPMAK İSTİYOR"

İsrail'in "yasa dışı şekilde nükleer bombaya sahip" olduğunu ancak birçok kişinin bunun farkında olmadığını belirten Stone, zenginleştirilmiş uranyuma kimin sahip olacağının kritik bir konu olduğuna dikkati çekti.

Stone, enerji üretimi için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç olmadığını hatırlatarak, İsrail'in "zenginleştirilmiş uranyum" peşinde koştuğunu ifade etti.

Stone, "Onlar, zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmak istiyor. İlgilendikleri şey tamamen bu. Bomba yapmayı istiyorlar, böylece İran'ı patlatacaklar." dedi.