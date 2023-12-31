31 Aralık 2023, Pazar
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ABD'li yönetmen Oliver Stone'dan İsrail'e büyük tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'de uyguladıkları soykırım için "hayatımda böyle bir katliam görmedim" diyerek duruma tepki gösterdi. Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "delirdiğini" ifade eden Stone, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini de eleştirdi.