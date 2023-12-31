Siyonist zulüm! Eski Mescid-i Aksa Hatibi işgalcilerin hava saldırısı sonucu şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Iştiyye, "86 gündür kanlı fasılları devam eden, soykırım ve etnik temizlik suçuyla öldürülen halkımızın binlerce şehidinin arasına Şeyh Selame de katıldı." ifadesine yer verdi.

Filistin Başbakanı, "Mevla Azze ve Celle, Şeyh Selame'ye ve tüm şehitlerimize rahmet ve mekanlarını cennet eylesin." şeklinde dua etti.

Eski Mescid-i Aksa Hatibi Selame, 2005-2006'da Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.