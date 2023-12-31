Siyonist zulüm! Eski Mescid-i Aksa Hatibi işgalcilerin hava saldırısı sonucu şehit oldu
İşgalci terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları bitmek bilmezken, bu kez katillerin hedefi Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame'nin evi oldu. Abdulhadi Selame'ni katillerin hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma, Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor.
Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame, İsrail'in Gazze'deki evini hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Selame'nin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 69 yaşındaki Selame yaşamını yitirirken, ailesinden çok sayıda kişi de yaralandı.
FİLİSTİN BAŞBAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yayımladığı taziye mesajında, Şeyh Selame'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin halkına, ülke dışında yaşayanlara ve Arap ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Iştiyye, "86 gündür kanlı fasılları devam eden, soykırım ve etnik temizlik suçuyla öldürülen halkımızın binlerce şehidinin arasına Şeyh Selame de katıldı." ifadesine yer verdi.
Filistin Başbakanı, "Mevla Azze ve Celle, Şeyh Selame'ye ve tüm şehitlerimize rahmet ve mekanlarını cennet eylesin." şeklinde dua etti.
Eski Mescid-i Aksa Hatibi Selame, 2005-2006'da Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.
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