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Siyonist İsrail'e Kassam Tugayları'ndan bir darbe daha: 20'den fazla asker öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Siyonist İsrail’e Kassam Tugayları’ndan bir darbe daha: 20’den fazla asker öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 20'den fazla İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

20'DEN FAZLA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşanan çatışmalarda, İsrail özel kuvvetlerinden 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

PATLAYICI İLE AVLADILAR

Kassam Tugayları bir başka açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail'e ait bir Merkava tankını "Şuvaz" adlı el yapımı patlayıcı ile hedef aldıklarını aktardı.

İKİ YER HAVAN TOPLARI İLE VURULDU

Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail araçlarının ve askerlerinin bulunduğu 2 alanın havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL GERÇEK RAKAMLARI GİZLİYOR

Öte yandan ağır darbe alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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