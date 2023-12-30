30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı! İşte o anlar...

İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı! İşte o anlar...

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2023 21:29
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı. İsrail ordusuna ait tankın sıfır mesafeden hedef alındığı anlar da kaydedildi.

İsrail tankı sıfır mesafeden vuruldu
İsrail tankı sıfır mesafeden vuruldu
Almanak Haber 2023 |İngiltere’de taç giyme töreni
Almanak Haber 2023 |İngiltere’de taç giyme töreni
Almanak Haber 2023 | Asrın felaketi Türkiye depremleri
Almanak Haber 2023 | Asrın felaketi Türkiye depremleri
İşte Almanak Haber 2023...
İşte Almanak Haber 2023...
İtalya’dan katil İsrail’e büyükelçi vetosu
İtalya'dan katil İsrail'e büyükelçi vetosu
İsrail adım adım işgalini genişletiyor!
İsrail adım adım işgalini genişletiyor!
19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı!
19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı!
İsrail’den yine onur kırıcı uygulama!
İsrail’den yine onur kırıcı uygulama!
Avrupa’da doğalgaz fiyatları artıyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları artıyor!
İsrail’in Gazze soykırımında 84. gün!
İsrail’in Gazze soykırımında 84. gün!
Bu acıya yürek dayanmaz!
Bu acıya yürek dayanmaz!
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Daha Fazla Video Göster