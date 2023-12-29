Bir eyaletten daha Trump’a kötü haber: Ön seçimlere giremeyecek

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.

Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.

Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.