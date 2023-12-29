Bir eyaletten daha Trump'a kötü haber: Ön seçimlere giremeyecek
ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Colorado'nun ardından Maine eyaleti de Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerine katılamayacağına karar verdi. Trump'ın burada ön seçimlere girip giremeyeceğine ABD Yüksek Mahkemesi karar verecek.
Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi.
Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesinin aynı başlık altında Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği yönündeki kararının ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı şekilde sonuca varan ikinci eyalet oldu.
Maine'in Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesinin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak ve Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ülkenin en yüksek adli merci karar verecek.
ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.
Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.
Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.
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