28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Tuna Nehri’nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! Türk denizcilerin sağlık durumu nasıl?

Tuna Nehri’nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! Türk denizcilerin sağlık durumu nasıl?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 17:18
Tuna Nehri’nde mayına çarpan Panama bayraklı bir gemi karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi." denildi.

Tuna Nehri'nde mayına çarpan Panama bayraklı gemi karaya oturdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi." denildi.

4 TÜRK DENİZCİNİN DURUMU İYİ

Açıklamada, "Tuna nehrinde Panama bayraklı MV VYSSOS isimli gemi mayına çarparak karaya oturdu. Gemide, görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Katil İsrail askerinden alçak ifadeler
Katil İsrail askerinden alçak ifadeler
Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü
Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü
Denizde feci ölüm!
Denizde feci ölüm!
Katliam imzası! Fosfor bombası...
Katliam imzası! Fosfor bombası...
Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
İşgalci İsrail’in hali perişan
İşgalci İsrail’in hali perişan
PKK yandaşları Avrupa’da sokağa döküldü!
PKK yandaşları Avrupa'da sokağa döküldü!
Yunanistan’da askeri eğitim uçağı düştü
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
İran’dan Netanyahu’ya suikast tehdidi!
İran’dan Netanyahu’ya suikast tehdidi!
Dev ABD uçak gemisi Yunanistan’a demirlendi!
Dev ABD uçak gemisi Yunanistan'a demirlendi!
Daha Fazla Video Göster