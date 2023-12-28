28 Aralık 2023, Perşembe
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Tuna Nehri’nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! Türk denizcilerin sağlık durumu nasıl?
Tuna Nehri’nde mayına çarpan Panama bayraklı bir gemi karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi." denildi.
Tuna Nehri'nde mayına çarpan Panama bayraklı gemi karaya oturdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi." denildi.
4 TÜRK DENİZCİNİN DURUMU İYİ
Açıklamada, "Tuna nehrinde Panama bayraklı MV VYSSOS isimli gemi mayına çarparak karaya oturdu. Gemide, görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.