Katil Netanyahu’nun yolsuzluk davalarını boyunu aştı! İsrail basını tarihi açıkladı
7 Ekim’den beri Gazze’de binlerce masuma kan kusturan katil Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davaları bir kez daha gündeme geldi. İsrail basını İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit tarafından 2019 yılında açılan davaların duruşması hakkında bilgi verdi. Soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun kendi boyunu aşan yolsuzluk davalarının bir sonraki duruşması olarak şubat 2024 işaret edildi. İşte detaylar…
Gazze'deki katliamı nedeniyle dünyadan beklediği desteği göremeyen Siyonist Netanyahu, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanıyor. ABD ve bazı Batı ülkelerinden yana hayal kırıklığına uğrayan işgalci Netanyahu, dünyanın gözü önünde savaş suçu işlerken 2019 yılında hakkında açılan davaların pençesine takıldı.
YOLSUZLUK DAVALARI BOYUNU AŞMIŞ
İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanmasına şubat ayından itibaren devam edileceğini duyurdu.
HAFTANIN 4 GÜNÜ TOPLANILACAK
Mahkemenin, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki davanın duruşmaları için haftada 4 gün toplanma kararı aldığı belirtildi.
Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını başlatması üzerine diğer tüm acil olmayan davalarla birlikte ertelenmişti.
BİBİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Dava, aralık ayının başında yeniden başlatılmış ve mahkeme, Netanyahu'ya yönelik bir dizi suçlamayla ilgili ifadeleri dinlemeye devam etmişti.
Duruşmalara katılmaktan muaf tutulan Netanyahu'nun da bu kapsamda ifade vermesi istenebilir.
NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.
Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.
Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.
Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.
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