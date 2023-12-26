Batı’nın katil İsrail’e borcu! İşgalcilere karşı dik durabilen en güçlü lider Başkan Erdoğan oldu

OSMANLI DEVLETİ DE YAHUDİLERİN GÖÇ ETTİĞİ YERLERDEN BİRİYDİ

Birkaç Avrupa ülkesinde baskıya uğrayan ve bu ülkelerden sürgün edilen Yahudiler, 1299'da genişleme aşamasındaki Osmanlı Devleti'ne de göç etmeye başladı.

İstanbul, İzmir ve birçok farklı Osmanlı şehrine göç eden Yahudiler, "sephardi" olarak adlandırılırken, Doğu Avrupa'da kalmayı tercih edenlere "aşkenazi" adı verildi.

17. yüzyılın sonuna yaklaşıldığında Avrupa'daki Yahudilerin "gettolar" kötü şartlarda yaşadığı bir manzara ortaya çıkarken, Osmanlı Devleti'ndeki Yahudi topluluğunun iyi ve özgür bir yaşantı kurduğu görülüyordu.

Bu nedenle Batı dünyasında baskı altındaki Yahudiler, Osmanlı'da daha refah içinde bir yaşam sürebiliyordu. Bu bağlamda Osmanlı, Yahudiler için bir sığınak görevi gördü.

DREYFUS OLAYI

Orta Çağ'ın sonlarında Hristiyanların gözünde Yahudiler, Hz. İsa'ya ihanet edenler olarak görülüyor, güvenilmez ve hain olarak tanımlanıyordu. Bu konuda Fransa'da Alfred Dreyfus davası örnek teşkil etti.

1894 Eylül'ünde Fransız ordusunda Almanlar lehine casusluk hadisesi meydana gelmesiyle Alfred Dreyfus adlı Yahudi asıllı bir yüzbaşı fail olarak yakalandı. Dreyfus, 15 Ekim 1894'te tutuklanarak, bir ay süren hazırlık soruşturmasında aleyhine yeni delil bulunamamasına rağmen suçlu görülerek mahkum edildi ve cezasını çekmek üzere Şeytan Adası'na gönderildi.

Yedi yıl sonra 1904'te Yargıtay Genel Kurulu, dönemin Savaş Bakanı General Andre'nin isteği üzerine davayı yeniden ele aldı. 1906'da verilen kararla Dreyfus beraat etti. 12 yıl önce sökülen nişanları aynı yerde yapılan törenle yeniden takıldı ve ayrıca Fransa Onur Nişanı verildi. Dreyfus, Birinci Dünya Savaşı'nda orduya hizmet etti, emekliye ayrıldıktan sonra 1935'te Paris'te öldü.

Dreyfus hadisesi Fransa'da yeni bir antisemitizm dalgasının patlak vermesine sebep oldu. Bu olayla Yahudi "nefreti" Fransa'da yayılmaya başladı. İşçi sınıfı dahil antisemitizme verilen desteğin arttığı görüldü.