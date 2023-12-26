İnsanlık dışı görüntü! Katil İsrail esir aldığı Gazzelileri yarı çıplak halde stada topladı

Tüm dünyanın gözü önünde korkunç bir katliam yürüten İsrail, Gazze'de işlediği sayısız savaş suçuna bir yenisini daha ekledi. Katiller sürüsü, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri bir stadyuma toplayarak, yarı çıplak teşhir etti.

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