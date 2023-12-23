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Kassam Tugayları işgalcileri yerle bir ediyor! Hamas duyurdu: Çok sayıda katil İsrail askeri cehenneme gönderildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Kassam Tugayları işgalcileri yerle bir ediyor! Hamas duyurdu: Çok sayıda katil İsrail askeri cehenneme gönderildi

İşgalci İsrail askerleri günbegün bozguna uğruyor. Hamas’ın bombardımanları altında ezilmeye mahkum olan bebek katili İsrail, artık kırılma noktasına geldi. Üst üste hezimete uğrayan işgalciler Gazze Şeridi’ndeki bazı bölgelerden çekilme kararı aldı. Karşılıklı çatışmaların devam ettiği bu aşamada Kassam Tugayları, çok sayıda İsrail askerini bertaraf ettiğini duyurdu. İşte tüm detaylar…

Gazze'de 20 bini aşkın masum kanı akıtan ve bölgede neredeyse nefes alacak alan bırakmayan soykırımcı İsrail'in uluslararası destek kanadı kırıldı. ABD ve bazı Batı ülkelerinden yana desteğin azalmasının yanı sıra işgalci ordusu, Kassam Tugaylarının bombardımanlarıyla beraber cehenneme göç etmeye başladı.

Yüzlerce milyon dolarlık mühimmatlarıyla beraber havaya uçan Siyonist arkadaşlarını gören işgalci ordusunun psikolojik problem yaşadığı söylenmişti.

İŞGALCİLERE KARŞI DİRENİŞ DEVAM EDİYOR

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

TÜNEL TUZAĞINDA 5 LEŞ!

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 İsrail askerinin RPG roketiyle hedef alınarak öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Han Yunus'un doğusunda da "Yahalom" adlı özel harekat birliğinden 5 İsrail askerinin tünellerden birine çekilerek, tünelin havaya uçurulması sonucu askerlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

UÇAN CİPLER!

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde İsrail ordusuna ait 4 cipin pusuya düşürülerek antipersonel ve antitank bombalarıyla hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu saldırıda öldürülen İsrail askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırı yerine gelen bir İsrail tankının da "Yasin-105" roketiyle imha edildiğine yer verilen açıklamada, saldırı bölgesindeki kurtarma ve tahliye güçlerinin roket sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındı belirtildi.

YASİN 105 İLE İMHA EDİLDİ

İsrail'e ait helikopter ve ambulansların ölüleri bölgeden taşıdığı aktarılan açıklamada, Han Yunus şehrinin kuzeyinde de İsrail'e ait bir askeri personel aracının "Yasin-105" roketiyle hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail’in bıraktığı ’trajedi ve facia’
Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor
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