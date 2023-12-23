Kassam Tugayları işgalcileri yerle bir ediyor! Hamas duyurdu: Çok sayıda katil İsrail askeri cehenneme gönderildi

YASİN 105 İLE İMHA EDİLDİ

İsrail'e ait helikopter ve ambulansların ölüleri bölgeden taşıdığı aktarılan açıklamada, Han Yunus şehrinin kuzeyinde de İsrail'e ait bir askeri personel aracının "Yasin-105" roketiyle hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.