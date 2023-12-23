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Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı! Gazze'de soykırım var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı! Gazze’de soykırım var

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 75. gününde devam ediyor. Terör ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı. 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi.

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