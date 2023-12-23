İşgalci İsrail Gazze Şeridi’nin kuzeyinden çekiliyor! Ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu: Trajedi ve facia
Gazze’de 20 bini aşkın sivilin kanını akıtan katil İsrail, uluslararası desteğin azalmasının ardından bölgeden ekilmeye başladı. Geçici ateşkesin ardından bombardımanlarını yoğunlaştıran katiller abluka altına aldığı Gazze Şeridi’nin kuzeyinde karadan ve havadan saldırılar düzenlediği Tel ez-Zater ve Cibaliye’den sınırlı bir çekilmeye gitti. Bu durum bölgedeki acı tabloyu gözler önüne serdi. İşte tüm detaylar…
Takvimler 7 Ekim'i gösterdiğinde Siyonist İsrail, Gazze'de soykırım tuşuna bastı. Abluka altına aldığı bölgeyi yoğun bombardımana maruz bırakan katiller çoluk çocuk demeden katletti. Dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce kişi bu zulme sessiz kalmadı. ABD ve bazı Batı ülkelerini dize getiren direniş, işgalcilerin nefesini kesme aşamasına geldi. Uluslararası desteği azalan İsrail, abluka ve bombardıman altında tuttuğu bazı bölgelerden çekilme kararı aldı.
Tel ez-Zater ve Cibaliya'dan gerçekleşen sınırlı çekilme sonucu, kan donduran vahşet gözler önüne serildi.
TOZ DUMAN ALTINDA MASUM CESETLER
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater ve Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi çevresinden sınırlı bir şekilde çekilen işgalci İsrail'in bıraktığı enkaz adeta kan dondurdu.
İsrail güçlerinin ayrıldığı yerlerde, yollarda top mermileri ile öldürülen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin cesetlerine rastlanıyor.
"TRAJEDİ VE FACİA"
Sokaklarda cesetlerin bir kısmının köpekler ve kediler tarafından parçalanması, bir kısmının ise çürümesi "trajedi ve facia" olarak nitelendiriliyor.
İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından Endonezya Hastanesi çevresinde ve avlusunda kapsamlı yıkımlar gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.
BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Filistinli direniş grupları, Cibaliya bölgesinin güneyinde, topçu birlikleri ve hava kuvvetlerinin desteği sayesinde bölgede bulunan İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalara giriyor.
Görgü tanıkları, İsrail'in kuzeydeki bombardımanının Cibaliya'nın güneyindeki el-Cern bölgesine odaklandığını, bölgedeki tüm iletişim ve internetin kesintiye uğradığını ifade etti.
İletişimin ve internetin kesildiği bölgelerdeki gazeteciler ve bazı Filistinliler, internete bağlanabilmek için İsrail veya uluslararası hücresel iletişim hatlarını kullanıyor.
İsrail ordusu ayrıca Filistin Kızılayının Cibaliya'daki acil servisini ve aynı kasabadaki el-Avde Hastanesini kuşatmaya devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde halen faaliyet gösteren son tuzlu su arıtma tesisi Nil'i de bombaladı.
GAZZE'DE SON DURUM
İsrail tankları, genellikle kuzey bölgelerindeki saldırı eksenlerinde konuşlanmaya devam ediyor.
Söz konusu tanklar Et-Tevam, El-Kerame, El-Muhabarat, El-Emn el-Am bölgeleri, Er-Reşid Caddesi, Ebu Şerh Kavşağı ve Es-Saftavi Mahallesi'nde bulunuyor.
İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şucaiye Mahallesi'nin doğusuna topçu ateşiyle hedef alırken, Şeyh Rıdvan Mahallesi ve kentin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.
Ayrıca İsrail askeri araçları Gazze kentinde Reşid Caddesi, Ahmed Arabi Caddesi, Şeyh Aclin, Tel el-Heva mahalleleri, 10 Caddesi ve Şatii Mülteci Kampı'nın batısı ve kuzeyi, En-Nasr Caddesinin kuzeyi, Şeyh Rıdvan Mahallesi, El-Cela ve Yermuk caddelerinin kuzeyinde konuşlanmış durumda.
Filistin güvenlik kaynaklarına göre, İsrail ordusuna ait araçlar ayrıca Et-Tuffah Mahallesi'ndeki En-Nefak ve Es-Senafur caddelerine, Şucaiye Mahallesinin doğusuna ve Zeytun Mahallesinin doğusu ve güneyine girdi, Cehr ed-Dik, Zehra ve Megraga beldelerine ulaştı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİ VE ORTA KESİMLERİNDEKİ SALDIRILAR
Sağlık kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısındaki bir evin hedef alınması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Savaş uçakları, kentin Ez-Zehra ve El-Mugraka beldelerine yoğun saldırılar düzenledi.
İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusu ve orta kesimlerini bombalamaya devam ederken, savaş uçakları kentin kuzeyini bombalıyor.
Filistinli sağlık kaynaklarına göre, İsrail'in gece ve sabah saatlerinde Han Yunus'u bombalaması sonucu, Nasr Hastanesine yaklaşık 50 ölü ve onlarca yaralı getirildi.
Han Yunus'a karadan girdikleri bölgeleri koruyan İsrail güçleri, Beni Suheyla, Huzaa ve El-Karara beldelerinde, Şeyh Nasır bölgesinin çevresinde, kentin kuzeyinde ve orta kesimlerinde bulunan El-Ketibe, El-Mahatta ve Cadde 5 bölgelerinde bulunuyor.
Öte yandan görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının ve topçu birliklerinin Refah kentinin çeşitli bölgelerini hedef aldığını, saldırıların çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını aktardı.
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