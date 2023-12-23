İşgalci İsrail Gazze Şeridi’nin kuzeyinden çekiliyor! Ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu: Trajedi ve facia

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİ VE ORTA KESİMLERİNDEKİ SALDIRILAR

Sağlık kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısındaki bir evin hedef alınması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Savaş uçakları, kentin Ez-Zehra ve El-Mugraka beldelerine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusu ve orta kesimlerini bombalamaya devam ederken, savaş uçakları kentin kuzeyini bombalıyor.

Filistinli sağlık kaynaklarına göre, İsrail'in gece ve sabah saatlerinde Han Yunus'u bombalaması sonucu, Nasr Hastanesine yaklaşık 50 ölü ve onlarca yaralı getirildi.

Han Yunus'a karadan girdikleri bölgeleri koruyan İsrail güçleri, Beni Suheyla, Huzaa ve El-Karara beldelerinde, Şeyh Nasır bölgesinin çevresinde, kentin kuzeyinde ve orta kesimlerinde bulunan El-Ketibe, El-Mahatta ve Cadde 5 bölgelerinde bulunuyor.

Öte yandan görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının ve topçu birliklerinin Refah kentinin çeşitli bölgelerini hedef aldığını, saldırıların çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını aktardı.