23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya alevlere teslim: 24 saattir kontrol altına alınamadı!

İtalya alevlere teslim: 24 saattir kontrol altına alınamadı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2023
ABONE OL
İtalya alevlere teslim: 24 saattir kontrol altına alınamadı!

İtalya'nın kuzey batısındaki Piyemonte bölgesindeki ormanlık alanda çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangınının tehdit ettiği bazı yerleşim yerlerinde tahliye işlemlerinin başlatıldığı ve şu ana kadar risk altındaki 25 kişinin bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA