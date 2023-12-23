21 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti! Lewotobi Yanardağı'nın külleri 1500 metre yüksekliğe çıktı
Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi. Yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.
Endonezya'nın Flores Adası'nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.
Bölge sakinlerinin yerel hükümetin talimatlarına uyması gerektiği ifade edildi.
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