21 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti! Lewotobi Yanardağı’nın külleri 1500 metre yüksekliğe çıktı

Endonezya'nın Flores Adası'nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.