Gazze’de vahşet! Katil İsrail ordusu Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerle ezdi

GÖMÜLÜ CESETLERİ ÇIKARIP EZDİLER

Yer ve imkan olmadığı için hastane bahçesinde kazılan mezarlara gömülmüş olan Filistinlilerin cansız bedenlerinin, İsrail askerleri tarafından ezilip parçalandığı belirtildi. Doktorların ifadelerine göre İsrailli askerler, buldozerlerle söz konusu mezarları kazdı.

Filistinlililerin ortaya çıkan naaşlarını buldozerlerle ezdikleri belirtilen askerler, doktorların ve hastane çalışanlarının çığlıklarına rağmen dehşet veren eylemlerine devam etti.