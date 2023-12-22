Katil İsrail ve yandaşı ABD’nin Şifa Hastanesi yalanı ifşa oldu! Washington Post yayınladı: Hiçbir iddia kanıtlanamadı

Washington Post'un haberinde, İsrail'in aksine bu iddiaların geçerli kanıtlara dayanmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Washington Post'un açık kaynaklı görseller, uydu görüntüleri ve ordunun kamuoyuna açıkladığı tüm materyaller üzerinde yaptığı analize göre, İsrail hükümetinin sunduğu kanıtlar Hamas'ın hastaneyi bir komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığını göstermekte yetersiz kalıyor."

"İsrail ordu birlikleri tarafından keşfedilen tünel ağına bağlı odalarda Hamas'ın askeri kullanımına ilişkin herhangi bir kanıt görülmedi." ifadeleri kullanılan haber, şöyle devam etti: "Hagari'nin tespit ettiği 5 hastane binasından hiçbirinin tünel ağına bağlı olmadığı görüldü. Tünellere hastane koğuşlarının içinden erişilebileceğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor."