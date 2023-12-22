Katil İsrail Gazze’yi enkaz kente çevirdi! Bin kiloluk yüzlerce bomba devasa kraterler yarattı

Uydu görüntülerinde tespit edilen kraterlerin 2 bin kiloluk bombalar yüzünden olduğu da açıklanırken İsrail'in MK-84 olarak bilinen büyük bombalardan oluşan geniş bir cephaneliği olduğunun altı çizildi. Konuya yakın iki kaynağa göre ABD, İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 5.400'den fazla MK-84 sağladı. Uzmanlar, "Bu yıkımın büyük bir kısmı, ABD'de üretilen bombalarla gerçekleştiriliyor. Gazze'deki yıkım ne yazık ki ABD tarafından imzalandı" ifadelerini kullandı.