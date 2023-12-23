Tel Aviv ne dediyse tersi çıktı! Washington Post o iddiaları yalanladı

İsrail hedef gözetmiyor, Gazze'de hastaneler de namlunun ucunda. Saldırılar sonrasıysa "Hamas tünelleri binalarla bağlantılı" açıklamasını yapıyorlar. Hatta ortaya uydu görüntüleri de sunuyorlar. Washington Post o görüntüleri mercek altına aldı. Bir kez daha Tel Aviv'i yalanlayan sonuçlar ortaya çıktı. İşte o haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN