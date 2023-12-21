21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Macron'dan işgalci İsrail'e mesaj: Cezalandırmanın zamanı geldi

Macron'dan işgalci İsrail'e mesaj: Cezalandırmanın zamanı geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2023
ABONE OL
Macron’dan işgalci İsrail’e mesaj: Cezalandırmanın zamanı geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA