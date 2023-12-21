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Çin'de kömür madeninde kaza: 12 işçi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Çin’de kömür madeninde kaza: 12 işçi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde, kömür madeninde taşıma vagonunun raydan çıkması sonucu 12 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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