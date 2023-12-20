Katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı! Gazze’de soykırım var

ATEŞKES İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Sahada bunlar olurken, geçici ateşkes için de yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog'un "insani araya hazırız" açıklamasının ardından Hamas lideri İsmail Haniye Mısır'a gitti. Gündeminde ateşkes ve esir takası var.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Abdullahiyan'ın Haniye ile de görüştüğünü bildirdi.

20 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR:

22.10 Husiler: Kızıldeniz'deki herhangi bir gerginliğe yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacağız

22.02 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi

22.01 BM: Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta

21.53 İsrail keskin nişancıları Lübnanlı bir sivili öldürdü

21.25 Blinken: "(Gazze'deki) çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor"

20.19 UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor

19.42 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli öldürüldü.

17.30 İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEY BÖLGELERİNİ "FOSFOR BOMBASI" İLE VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurdu.

Sınır bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görüldü.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, sınırın bir başka bölgesinde yer alan Yarin, Mervahin, Nakura ve Cebel Lebbune beldelerinin etrafına topçu atışları ile saldırdı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

16.30 Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusundaki bir tünelin ağzına bubi tuzağı kurduklarını ve tünele doğru ilerleyen soykırım askerlerini tünel ile birlikte havaya uçurduklarını bildirdi.

"AMERİKALI FİLİSTİN'DE İŞLENEN SUÇLARIN ORTAĞIDIR"

16.23 "Ensarullah Husiler" grubunun lideri Abdülmelik el-Husi, soykırımcı İsrail'e ve Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları ile ilgili şöyle konuştu:

Amerikalı, uzmanları ve danışmanlarıyla Gazze'ye yönelik saldırıya işgal ordusunun yanında katılıyor. Amerikalı, işgal ordusuna savaş uçakları ve beyaz fosfor da dahil olmak üzere uluslararası yasaklı silahlar sağlıyor. Amerikalı, Filistin'de işlenen korkunç suçların suç ortağıdır. Amerikalı, İsrail'e korkunç suçlar işlemesi için yeterli koşulları sağlamak istiyor.

REFAH SALDIRI ALTINDA

15.25 Soykırımcı İsrail Refah'a bir saldırı daha düzenledi. Refah'ta çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildiren El Cezire, saldırının Kuveyt Hastanesi'nin çok yakınında olduğunu belirtirken hastanenin yaralıları kaldıracak büyüklükte olmadığına dikkat çekiyor.

12.25 Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün en az 25 Filistinliyi daha tutukladı.7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin 630 Filistinli soykırımcı İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı 2023'ün başından Kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 9.410 tutuklama yapıldı; bunların 2.221'i idari gözaltı (suçlama veya yargılama olmaksızın bir tür hapsetme) nedeniyle gerçekleşti. Şu anda İsrail hapishanelerinde 7.820'den fazla Filistinli bulunuyor.

12.15 El Cezire Katar Başbakanı, CIA şefi ve Mossad şefi arasında pazartesi günü Varşova'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini söylediğini bildirdi. Katarlı müzakereciler şu anda hem Hamas hem de İsraillilerle müzakerelerin devam ettirilmesi ve yeni bir ateşkes yapılması olasılığı konusunda temas halinde kalmaya devam ediyor.

11.35 Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sabah kuşatma altındaki bölgedeki hastanelere 20 ölü ve 25 yaralı getirildi.

İsrail güçleri, sürekli bombalamalarla Gazze'deki sağlık hizmetlerini durdurmak istiyor.

İsrail ordusu Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı soykırım yürütüyor.

Tedavi için Gazze'den tahliye edilenlerin sayısı, tedavi gören toplam insan sayısına kıyasla çok az."

HAMAS LİDERİ KAHİRE'DE: ATEŞKES İÇİN KRİTİK TEMAS

11.19 Hamas lideri İsmail Haniyeh, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti. Gazze'de esir takası için görüşmeler devam ediyor.

09.51 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişi öldü ve yaralandı

06:37 İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirdi.

Milletvekili Cohen, X platformunda yayınladığı videoda, savaşın ortasında bu sözleri söylemenin kendisine acı verdiğini ama başka çare olmadığını dile getirdi.

Cohen, "Başbakan (Netanyahu) başarısız olduğunda, başarısız olmaya devam ettiğinde ve bu pozisyonun ehli olmadığını, yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişi olduğunu kanıtladığında hemen değiştirilmesi gerekir. Bize bunu, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 9 ay sonra, 10 Mayıs 1940'ta Başbakanları Neville Chamberlain'i değiştiren İngilizler öğretti." ifadelerini kullandı.