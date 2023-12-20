Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı! Gazze'de soykırım var
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 75. gününde devam ediyor. Terör ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı. 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda öldürülen 4'ü çocuk 32 Filistinlinin cenazesi kentteki Nasır Hastanesine getirildi.
İsrail savaş uçaklarının, Refah kentinde, Kuveyt Hastanesi yakınındaki Ali bin Ebi Talib Camisini bombaladığı, saldırıda en az 10 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun, Kuveyt Hastanesi çevresini hedef alan saldırılarında çok sayıda gazeteci de yaralandı.
İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u Aralık ayı başında "savaş alanı" ilan etmişti.
Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.
7 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 20 BİNİ AŞTI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ölenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.
Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının ise 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.
ATEŞKES İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Sahada bunlar olurken, geçici ateşkes için de yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog'un "insani araya hazırız" açıklamasının ardından Hamas lideri İsmail Haniye Mısır'a gitti. Gündeminde ateşkes ve esir takası var.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Abdullahiyan'ın Haniye ile de görüştüğünü bildirdi.
20 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR:
22.10 Husiler: Kızıldeniz'deki herhangi bir gerginliğe yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacağız
22.02 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
22.01 BM: Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta
21.53 İsrail keskin nişancıları Lübnanlı bir sivili öldürdü
21.25 Blinken: "(Gazze'deki) çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor"
20.19 UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor
19.42 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli öldürüldü.
17.30 İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEY BÖLGELERİNİ "FOSFOR BOMBASI" İLE VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurdu.
Sınır bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.
İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurdu.
Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görüldü.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, sınırın bir başka bölgesinde yer alan Yarin, Mervahin, Nakura ve Cebel Lebbune beldelerinin etrafına topçu atışları ile saldırdı.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.
16.30 Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusundaki bir tünelin ağzına bubi tuzağı kurduklarını ve tünele doğru ilerleyen soykırım askerlerini tünel ile birlikte havaya uçurduklarını bildirdi.
"AMERİKALI FİLİSTİN'DE İŞLENEN SUÇLARIN ORTAĞIDIR"
16.23 "Ensarullah Husiler" grubunun lideri Abdülmelik el-Husi, soykırımcı İsrail'e ve Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları ile ilgili şöyle konuştu:
Amerikalı, uzmanları ve danışmanlarıyla Gazze'ye yönelik saldırıya işgal ordusunun yanında katılıyor. Amerikalı, işgal ordusuna savaş uçakları ve beyaz fosfor da dahil olmak üzere uluslararası yasaklı silahlar sağlıyor. Amerikalı, Filistin'de işlenen korkunç suçların suç ortağıdır. Amerikalı, İsrail'e korkunç suçlar işlemesi için yeterli koşulları sağlamak istiyor.
REFAH SALDIRI ALTINDA
15.25 Soykırımcı İsrail Refah'a bir saldırı daha düzenledi. Refah'ta çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildiren El Cezire, saldırının Kuveyt Hastanesi'nin çok yakınında olduğunu belirtirken hastanenin yaralıları kaldıracak büyüklükte olmadığına dikkat çekiyor.
12.25 Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün en az 25 Filistinliyi daha tutukladı.7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin 630 Filistinli soykırımcı İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı 2023'ün başından Kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 9.410 tutuklama yapıldı; bunların 2.221'i idari gözaltı (suçlama veya yargılama olmaksızın bir tür hapsetme) nedeniyle gerçekleşti. Şu anda İsrail hapishanelerinde 7.820'den fazla Filistinli bulunuyor.
12.15 El Cezire Katar Başbakanı, CIA şefi ve Mossad şefi arasında pazartesi günü Varşova'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini söylediğini bildirdi. Katarlı müzakereciler şu anda hem Hamas hem de İsraillilerle müzakerelerin devam ettirilmesi ve yeni bir ateşkes yapılması olasılığı konusunda temas halinde kalmaya devam ediyor.
11.35 Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bu sabah kuşatma altındaki bölgedeki hastanelere 20 ölü ve 25 yaralı getirildi.
İsrail güçleri, sürekli bombalamalarla Gazze'deki sağlık hizmetlerini durdurmak istiyor.
İsrail ordusu Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı soykırım yürütüyor.
Tedavi için Gazze'den tahliye edilenlerin sayısı, tedavi gören toplam insan sayısına kıyasla çok az."
HAMAS LİDERİ KAHİRE'DE: ATEŞKES İÇİN KRİTİK TEMAS
11.19 Hamas lideri İsmail Haniyeh, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti. Gazze'de esir takası için görüşmeler devam ediyor.
09.51 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişi öldü ve yaralandı
06:37 İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirdi.
Milletvekili Cohen, X platformunda yayınladığı videoda, savaşın ortasında bu sözleri söylemenin kendisine acı verdiğini ama başka çare olmadığını dile getirdi.
Cohen, "Başbakan (Netanyahu) başarısız olduğunda, başarısız olmaya devam ettiğinde ve bu pozisyonun ehli olmadığını, yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişi olduğunu kanıtladığında hemen değiştirilmesi gerekir. Bize bunu, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 9 ay sonra, 10 Mayıs 1940'ta Başbakanları Neville Chamberlain'i değiştiren İngilizler öğretti." ifadelerini kullandı.
04:32 Fas: "Uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez"
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Filistin yönetimine verdiği desteği vurgulayarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduramamasının artık kabul edilemez olduğunu söyledi
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre Burita, başkent Rabat'ın güneydoğusundaki Marakeş kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Gazze Şeridi'ndeki durum artık beklemeye dayanamaz ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez ve hiçbir açıklaması yoktur." diyen Burita, ülkesinin her zaman ve koşulsuz olarak bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistin yönetiminin kendi halkının haklarını tesis etmek için yürüttüğü tüm çabaları desteklediğini vurguladı.
04:04 İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "(Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e) Beni tehdit etmeyin"
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, olay, İsrail hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında, İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme gelmesi üzerine yaşandı.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, toplantı sırasında askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savundu.
İsrail ordusunun güney bölgesi komutanı Eliezer Toledano, "Bu bizim sorumluluğumuz ve sadece bizim yetkimizdir" yanıtını verirken, Ben Gvir tekrar "Evet, evet, sizin yetkinizi ve sorumluluğunuzu zaten duyduk." diye karşılık verdi.
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