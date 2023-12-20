20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazzeli çocuktan yürek yakan sözler: Aç yatıyoruz

Gazzeli çocuktan yürek yakan sözler: Aç yatıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
ABONE OL
Gazzeli çocuktan yürek yakan sözler: Aç yatıyoruz

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi'nde Ahmed Muhammed el-Halidi isimli Filistinli bir çocuk karınlarını doyuracak yiyecek bulamadıkları için geceleri aç yattıklarını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA