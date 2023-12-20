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BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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BMGK’daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi!

BMGK'de Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi. Oylamanın yarın (perşembe) yapılması planlanıyor.

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