Papa’dan skandal onay: Aile değerlerini görmezden geldi LGBT sapkınlığını resmi olarak kutsadı
Artık 25’inci kare tekniğiyle bilinçaltı çalışmalarına son vererek açık açık eşcinselliğe yönlendirmelerin yapıldığı dünyanın çivisi iyice çıktı. Lut Kavmi’nden bu yana özellikle İslamiyet’in mücadele ettiği eşcinsel sapkınlığı, dünya genelinde empoze edilmeye devam ediyor. Aile değerlerini hiçe sayıp biyolojik yaradılışı reddeden LGBT lobisi, Papa’yı da kendine suç ortağı yaptı. Daha önce evliliklerin yalnızca bir erkek ve bir kadın arasında olabileceğini savunan Vatikan papazı eşcinsel sapkınlığı kutsanmalarına resmi olarak izin verme kararı aldı. Engizisyonun devamı niteliğindeki İnanç Doktrini Departmanı, eşcinsel ilişkinin Katolik kiliselerinde kutsanmasına karşı çıkarak "Tanrı günahı kutsayamaz" demişti.
Dizi-film ve kliplerle aile yapısını bozmayı amaçlayan sapkın yapı artık amaçlarını masaya yatırdı. Dünyada pek çok ülke yönetimlerini avucu içine alan LGBT lobisi, son zamanlarda sapkınlığa yönlendirme çalışmalarını artırarak büyük bir nesle her yerden saldırıyor. Yüzyıllardır mücadele edilen bu sapkınlığın üyeleri, aile değerlerine ve biyolojik yaradılışa adeta kafa tutuyor.
Özellikle çocukları hedef alarak çizgi filmlere de yerleştirilen, günümüz teknolojisinin hemen her alanında kullanılarak göz önünde tutulmaya çalışılan LGBT terörüne karşı milyonlar koruma kalkanlarını kaldırdı. Tüm bu tepkilere rağmen eşcinsel ilişkiye Vatikan'dan çirkin destek geldi.
PAPA'DAN SKANDAL ONAY!
Katolik Kilisesi'ni inançlı LGBT'liler için daha az dışlayıcı hale getirmeyi amaçladığını belirten Papa, bugün alınan kararla, eşcinsel sapkınların da kilisede kutsanmasına resmi olarak imkan tanındı. Bu karar, kilise öğretilerinden sorumlu İnanç Doktrini Departmanı tarafından Papa'nın onayıyla yayımlanan belgeyle açıklandı.
EŞCİNSEL SAPKINLIĞINI KUTSADI
Belgede, "kural dışı" durumdaki çiftlerin ve eşcinsel sapkınların da kutsanmasının mümkün olduğu belirtildi. Öte yandan bu kutsamanın, Katolik Kilisesi'nin evlilik hakkındaki öğretilerine ters düşecek şekilde bir tasdik anlamına gelmemesi gerektiği vurgulandı.
Katolik doktrini, evliliği "bir erkek ile bir kadın arasındaki özel, istikrarlı ve bölünmez birlik" olarak tanımlıyor.
"TANRI GÜNAHI KUTSAYAMAZ"
Engizisyonun devamı niteliğindeki İnanç Doktrini Departmanı, 2021'de söz konusu sapkınlık hakkında "Tanrı günahı kutsayamaz" demiş, LGBT'lilerin Katolik kiliselerinde kutsanmasının mümkün olmadığını belirtmişti.
İŞARETİ VERMİŞTİ
Papa Francesco ise geçen ekim ayında bir özel mektubunda eşcinsel sapkınların kutsanmasına imkan tanıyan ifadeler kullanmıştı. Papa, muhafazakar kanattan iki kardinale mektup yazmış, kutsal evlilik ritüeliyle karıştırılmaması şartıyla LGBT sapkınlığının kutsanmasının mümkün olabileceğini belirtmişti.
BUGÜN YAYIMLANAN RESMİ BELGE
Belgede, "Papa'nın iki kardinalin şüphelerine verdiği yanıtta olduğu gibi bu bildirge de Kilise'nin evlilikle ilgili geleneksel doktrinine sıkı sıkıya bağlı kalmakta, kafa karışıklığı yaratabilecek herhangi bir dini ayin (liturjik tören) ya da benzeri kutsamalara izin vermemektedir'' denildi.
Öte yandan belgede şu ifadeler de yer aldı:
Kilise'nin 'başkalarının analiz edilip sınıflandırıldığı, narsist ve otoriter bir elitizme yol açan sabit şemalardan' kaçınması gerektiği belirtildi. "İnsanlar kutsanmak istediğinde bunu vermek için teferruatlı bir ahlaki analiz yapılması ön koşul haline gelmemelidir. Onlardan öncül olarak ahlaki mükemmellik talep edilmemelidir.
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