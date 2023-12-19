Papa’dan skandal onay: Aile değerlerini görmezden geldi LGBT sapkınlığını resmi olarak kutsadı

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Belgede, "Papa'nın iki kardinalin şüphelerine verdiği yanıtta olduğu gibi bu bildirge de Kilise'nin evlilikle ilgili geleneksel doktrinine sıkı sıkıya bağlı kalmakta, kafa karışıklığı yaratabilecek herhangi bir dini ayin (liturjik tören) ya da benzeri kutsamalara izin vermemektedir'' denildi.

Öte yandan belgede şu ifadeler de yer aldı:

Kilise'nin 'başkalarının analiz edilip sınıflandırıldığı, narsist ve otoriter bir elitizme yol açan sabit şemalardan' kaçınması gerektiği belirtildi. "İnsanlar kutsanmak istediğinde bunu vermek için teferruatlı bir ahlaki analiz yapılması ön koşul haline gelmemelidir. Onlardan öncül olarak ahlaki mükemmellik talep edilmemelidir.